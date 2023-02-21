Бельских Пелагея Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бельских Василий Исидорович
Отец ребёнка: Бельских Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Акилина Исидоровна
Отец ребёнка: Бельских Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Параскева Исидоровна
Отец ребёнка: Бельских Исидор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно