Бельских Пелагея Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельских Пелагея Агеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бельских Василий Исидорович

Отец ребёнка: Бельских Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Акилина Исидоровна

Отец ребёнка: Бельских Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Параскева Исидоровна

Отец ребёнка: Бельских Исидор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельских Исидор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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