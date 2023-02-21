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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коновалов Алексей
Отец ребёнка: Коновалов Павел
Рождение ребёнка
1827
Сын: Коновалов Харитон
Отец ребёнка: Коновалов Павел
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коновалов Евдоким
Отец ребёнка: Коновалов Павел
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коновалов Тимофей
Отец ребёнка: Коновалов Павел
Рождение ребёнка
1835
Сын: Коновалов Елизар
Отец ребёнка: Коновалов Павел