? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Коновалов Алексей

Отец ребёнка: Коновалов Павел

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Коновалов Харитон

Отец ребёнка: Коновалов Павел

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Коновалов Евдоким

Отец ребёнка: Коновалов Павел

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Коновалов Тимофей

Отец ребёнка: Коновалов Павел

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Коновалов Елизар

Отец ребёнка: Коновалов Павел

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close