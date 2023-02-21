Поликушина Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1982
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Поликушин Игорь
г. Егорьевск
Рождение ребёнка
17.11.1984
Сын: Поликушин Вячеслав
Отец ребёнка: Поликушин Игорь
г. Егорьевск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликушин Игорь
г. Егорьевск