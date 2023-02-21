Поликушина Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоликушина Евгения

Поликушина Евгения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1982

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Поликушин Игорь

г. Егорьевск
Рождение ребёнка
17.11.1984

Сын: Поликушин Вячеслав

Отец ребёнка: Поликушин Игорь

г. Егорьевск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликушин Игорь

г. Егорьевск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close