Савцов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.2018
Дочь: Савцова Евгения Олеговна
Мать ребёнка: Савцова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
31.07.2020
Сын: Савцов Егор Олегович
Мать ребёнка: Савцова Ольга Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савцова Ольга Юрьевна