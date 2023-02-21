Савцов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савцов Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.2018

Дочь: Савцова Евгения Олеговна

Мать ребёнка: Савцова Ольга Юрьевна

Светлогорск, Светлогорский, Калининградская область
Рождение ребёнка
31.07.2020

Сын: Савцов Егор Олегович

Мать ребёнка: Савцова Ольга Юрьевна

Светлогорск, Светлогорский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савцова Ольга Юрьевна

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