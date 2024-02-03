Грахов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.04.1905
Дата смерти19.08.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1905
Отец: Грахов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1928
Сын: Грахов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Грахова (Зяблицкая) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1942
Смерть
19.08.1989
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика