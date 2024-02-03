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Грахов Василий Михайлович

Место рождения

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.04.1905

Дата смерти

19.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1905

Отец: Грахов Михаил

Мать: не указана

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грахова (Зяблицкая) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
30.12.1928

Сын: Грахов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Грахова (Зяблицкая) Евдокия Михайловна

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1942

Дочь: Грахова Трубачева (Грахова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Грахова (Зяблицкая) Евдокия Михайловна

Смерть
19.08.1989
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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