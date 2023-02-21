Костина Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостина Галина Петровна

Костина Галина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1973

Пол

Женский

Отец

Около 1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1973

Отец: Костин Пётр Ильич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close