Куличенко (Верченко) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Кулишенко (Куличенко) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович
Сын: Кулик (Куличенко) Никита Андреевич
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович
Дочь: Кулик (Куличенко) Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович
Сын: Кулик (Куличенко) Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович
Дочь: Кулик (Куличенко) Харитина Андреевна
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович
Дочь: Кулик (Куличенко) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович
Сын: Кулик (Куличенко) Иван Андреевич
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович
Сын: Кулик (Куличенко) Семен Андреевич
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович
Сын: Кулик (Куличенко) Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович