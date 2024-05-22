Куличенко (Верченко) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличенко (Верченко) Агафья Ивановна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
29.01.1833

Муж: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T94R-B?i=199&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Кулишенко (Куличенко) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.10.1837

Сын: Кулик (Куличенко) Никита Андреевич

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WG-2?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
28.12.1839

Дочь: Кулик (Куличенко) Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97L-P?i=453&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
23.07.1842

Сын: Кулик (Куличенко) Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97X-Q?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
04.10.1844

Дочь: Кулик (Куличенко) Харитина Андреевна

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QY-2?i=525&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
30.01.1848

Дочь: Кулик (Куличенко) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T937-X?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.05.1850

Сын: Кулик (Куличенко) Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QX-T?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.05.1851

Сын: Кулик (Куличенко) Семен Андреевич

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93S-D?i=731&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
02.11.1856

Сын: Кулик (Куличенко) Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Андрей Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCX1?i=42&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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