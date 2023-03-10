Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Петр

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
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