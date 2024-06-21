Маренкова (Тарасова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1905
Дата смерти12.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкрыкина (Маренкова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Маренков Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1936
Сын: Маренков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Маренков Василий Максимович
Смерть
12.09.1974