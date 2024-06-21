Маренкова (Тарасова) Мария Егоровна 26.10.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маренкова (Тарасова) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1905

Дата смерти

12.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905

Отец: Тарасов Егор Артёмович

Мать: Тарасова Александра Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкрыкина (Маренкова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Маренков Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маренков Василий Максимович

Рождение ребёнка
06.10.1936

Сын: Маренков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Маренков Василий Максимович

Смерть
12.09.1974

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