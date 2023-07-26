Жаркова Матрёна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жарков Иван Иванович
Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Жаркова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно