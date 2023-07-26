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Жаркова Матрёна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарков Иван Иванович

Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Жарков Семен Иванович

Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Жаркова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Жарков Василий Иванович

Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Жарков Павел Иванович

Отец ребёнка: Жарков Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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