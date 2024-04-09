Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Шканов Иван Васильевич

Мать: Наталья Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Козьма Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Ларион Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

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