Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Шканов Иван Васильевич
Мать: Наталья Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Козьма Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Ларион Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна