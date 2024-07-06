Леонтьев Евгений Доримедонтович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьев Евгений Доримедонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Доримедонт Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Григорий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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