(Подзолкова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подзолкова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Около 1927 г.р.
Около 1928 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Подзолков Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Хорошеньких Андрей

Отец ребёнка: Хорошеньких Сергей

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Хорошеньких Филипп

Отец ребёнка: Хорошеньких Сергей

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошеньких Сергей

Рождение ребёнка
30.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошеньких Сергей

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошеньких Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошеньких Сергей

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1980
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