(Подзолкова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Подзолков Игнат
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Хорошеньких Андрей
Отец ребёнка: Хорошеньких Сергей
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Хорошеньких Филипп
Отец ребёнка: Хорошеньких Сергей
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
30.03.1933
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хорошеньких Сергей
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1980