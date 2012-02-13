Шайхутдинова (Вильданова) Кадрниса
Место рождения
Дата рождения13.12.1932
Дата смерти13.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1932
Отец: Нагуманов Вильдан
Мать: Нагуманова Фархи
Рождение ребёнка
19.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайхутдинов Хазетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайхутдинов Хазетдин
Смерть
13.02.2012