Шайхутдинова (Вильданова) Кадрниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдинова (Вильданова) Кадрниса

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Место рождения

Абалачи, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.12.1932

Дата смерти

13.02.2012

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1932

Отец: Нагуманов Вильдан

Мать: Нагуманова Фархи

Абалачи, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайхутдинов Хазетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайхутдинов Хазетдин

Смерть
13.02.2012
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