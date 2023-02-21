Акулиничев Ананий Тихонович
Место рожденияАрхангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии
Дата рождения30.09.1902
Дата смерти09.05.1948
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1902
Архангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
27.08.1923
Жена: не указана
Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости]
Рождение ребёнка
16.11.1924
Сын: Акулиничев Михаил Ананьевич
Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна
Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости] [село] Дмитриевка
Рождение ребёнка
05.01.1930
Сын: Акулиничев Василий Ананьевич
Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
18.12.1931
Дочь: Акулиничева Надежда Ананьевна
Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Акулиничева Ольга Ананьевна
Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
12.02.1939
Сын: Акулиничев Николай Ананьевич
Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулиничева Анна Ананьева
Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1948