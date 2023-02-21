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Акулиничев Ананий Тихонович

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Место рождения

Архангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии

Дата рождения

30.09.1902

Дата смерти

09.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1902

Отец: Акулиничев Тихон Зиновьевич

Мать: Акулиничева Мариамна Ивановна

Архангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
27.08.1923

Жена: не указана

Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости]
Рождение ребёнка
16.11.1924

Сын: Акулиничев Михаил Ананьевич

Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна

Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости] [село] Дмитриевка
Рождение ребёнка
05.01.1930

Сын: Акулиничев Василий Ананьевич

Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
18.12.1931

Дочь: Акулиничева Надежда Ананьевна

Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Акулиничева Ольга Ананьевна

Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
12.02.1939

Сын: Акулиничев Николай Ананьевич

Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулиничева Анна Ананьева

Мать ребёнка: Акулиничева Феодора Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулиничева Феодора Иосифовна

Смерть
09.05.1948
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