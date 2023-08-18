Семенихина (Вергунова) Агафья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихина (Вергунова) Агафья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенихин Фрол Фандеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вергунов Семён

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вергунова) Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вергунова) Полина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вергунов Алексей

Отец ребёнка: не указан

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