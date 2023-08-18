Семенихина (Вергунова) Агафья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенихин Фрол Фандеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вергунов Семён
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вергунова) Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вергунова) Полина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вергунов Алексей
Отец ребёнка: не указан