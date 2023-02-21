Костылева Л А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костылев Андрей Прокофьевич
Мать: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Н Г
Верхнекутулукский, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимов Н Г
Смерть
Неизвестно