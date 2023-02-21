Костылева Л А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Л А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костылев Андрей Прокофьевич

Мать: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Н Г

Верхнекутулукский, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Н Г

Смерть
Неизвестно
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