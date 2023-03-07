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Трегубов Яков Дмитриев

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Трегубов Дмитрий Никитин

Мать: Трегубова Авдотья Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Трегубов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1724
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