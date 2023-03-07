Трегубов Яков Дмитриев
Место рожденияпоч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Трегубов Григорий Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1724