Машарова Дарья Партфентьевна 1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Машарова Дарья Партфентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

20.03.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машаров Тихон Евфтефьевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Машаров Василий Тихонович

Отец ребёнка: Машаров Тихон Евфтефьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Машаров Карп Тихонович

Отец ребёнка: Машаров Тихон Евфтефьевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Машаров Иван Тихонович

Отец ребёнка: Машаров Тихон Евфтефьевич

Смерть
20.03.1903 ст.

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