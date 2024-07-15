Машарова Дарья Партфентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смерти20.03.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Машаров Василий Тихонович
Отец ребёнка: Машаров Тихон Евфтефьевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Машаров Тихон Евфтефьевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Машаров Тихон Евфтефьевич
Смерть
20.03.1903 ст.