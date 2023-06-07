Петр Антипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Антип Иванов
Мать: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1740
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Мария Прокопьева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Мария Прокопьева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Мария Прокопьева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Антон Петров
Мать ребёнка: Мария Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Прокопьева
Смерть
Неизвестно