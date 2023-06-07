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Петр Антипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Антип Иванов

Мать: Фекла Ильина

Рождение ребёнка
1740

Сын: Илья Петров

Мать ребёнка: Мария Прокопьева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Мария Прокопьева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Мария Прокопьева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Антон Петров

Мать ребёнка: Мария Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Прокопьева

Смерть
Неизвестно
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