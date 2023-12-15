Пивоваров Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивоваров Иван

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.09.1935

Сын: Пивоваров Юрий Степанович

Мать ребёнка: Пивоварова (Станкевич) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1937

Сын: Пивоваров Виталий Степанович

Мать ребёнка: Пивоварова (Станкевич) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Пивоваров Владимир Степанович

Мать ребёнка: Пивоварова (Станкевич) Анна Ивановна

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