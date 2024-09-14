Кирпичева (Лобова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичева (Лобова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Кирпичев Алесандр Сергеевич

Бракосочетание
1974

Муж: Кирпичев Алесандр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.11.1975

Дочь: (Кирпичева) Людмила Александровна.

Отец ребёнка: Кирпичев Алесандр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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