Кирпичева (Лобова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
25.11.1975
Дочь: (Кирпичева) Людмила Александровна.
Отец ребёнка: Кирпичев Алесандр Сергеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно