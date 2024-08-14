Огурцов Семен Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти29.12.1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Огурцов Прокопий Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Огурцова (Филина) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
08.01.1921
Мать ребёнка: Огурцова (Филина) Анастасия Федоровна
Смерть
29.12.1935