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Огурцов Семен Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

29.12.1935

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Огурцов Прокопий Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Жена: Огурцова (Филина) Анастасия Федоровна

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1910 ст.

Сын: Огурцов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Огурцова (Филина) Анастасия Федоровна

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.01.1921

Сын: Огурцов Егор Семенович

Мать ребёнка: Огурцова (Филина) Анастасия Федоровна

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
29.12.1935
Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

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