Ситин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.11.1940
Дата смерти05.06.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1940
Отец: Колосков Михаил Макарович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1968
Дочь: Жарикова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ситина Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситина Валентина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.2016
В больнице г. Севска умер сидя на кровати. Остоновка сердца