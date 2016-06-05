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Ситин Николай Михайлович

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Место рождения

Прилепы, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

14.11.1940

Дата смерти

05.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1940

Отец: Колосков Михаил Макарович

Мать: Татьяна Ивановна

Прилепы, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.08.1968

Дочь: Жарикова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ситина Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситина Валентина Фёдоровна

Воскресеновка, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситина Валентина Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Воскресеновка, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
05.06.2016
Воскресеновка, Севский муниципальный район, Брянская область
В больнице г. Севска умер сидя на кровати. Остоновка сердца
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