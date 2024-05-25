Улюмджиев Баатыр Горяевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1973
Бракосочетание
25.02.1995
Рождение ребёнка
30.05.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улюмджиева (Кошманова) Юлия Витальевна
Рождение ребёнка
14.09.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улюмджиева (Кошманова) Юлия Витальевна