Улюмджиев Баатыр Горяевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улюмджиев Баатыр Горяевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1973

Отец: Улюмджиев Горя Бембеевич

Мать: Улюмджиева (Дорджиева) Улюмджи Бадма-Холгаевна

Бракосочетание
25.02.1995

Жена: Улюмджиева (Кошманова) Юлия Витальевна

Рождение ребёнка
30.05.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улюмджиева (Кошманова) Юлия Витальевна

Рождение ребёнка
14.09.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улюмджиева (Кошманова) Юлия Витальевна

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