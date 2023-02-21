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Белянин Леонид Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1920

Дата смерти

01.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1920

Отец: Белянин Пётр Фёдорович

Мать: Белянина Прасковья Фёдоровна

Попал в плен (военное)
16.10.1941
Попал в окружение
Рождение ребёнка
25.01.1948

Сын: Белянин Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Белянина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1951

Дочь: Воронина Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Белянина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1954

Дочь: Лялина Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Белянина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белянина Мария Михайловна

Смерть
01.12.1954
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