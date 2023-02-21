Белянин Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1920
Дата смерти01.12.1954
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1920
Попал в плен (военное)
16.10.1941
Попал в окружение
Рождение ребёнка
25.01.1948
Сын: Белянин Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Белянина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.05.1951
Дочь: Воронина Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Белянина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1954
Дочь: Лялина Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Белянина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1954