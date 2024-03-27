Маренова (Асташева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаренова (Асташева) Александра Андреевна

Маренова (Асташева) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1905

Сын: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

Отец ребёнка: Маренов Иван Дмитриевич

г.Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маренов Иван Дмитриевич

г.Оренбург
Смерть
1955
г.Оренбург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург кладбище на Пр.Победы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close