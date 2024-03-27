Маренова (Асташева) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1905
Сын: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович
Отец ребёнка: Маренов Иван Дмитриевич
г.Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно
г.Оренбург
Смерть
1955
г.Оренбург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург кладбище на Пр.Победы