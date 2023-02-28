Глушаева (Мочалова) Агрипина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушаева (Мочалова) Агрипина Елисеевна

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Место рождения

Афониха, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.06.1886 ст.

Дата смерти

С 1975 по 1985

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886 ст.

Отец: Мочалов Елисей Иванович

Мать: Мочалова Евгения Егоровна

Афониха, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.05.1909 ст.

Муж: Глушаев Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1912 ст.

Дочь: Осипова Афанасия Иосифовна

Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1929

Сын: Глушаев Егор Иосифович

Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаев Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаев Василий Иосифович

Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
С 1975 по 1985
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