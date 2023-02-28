Глушаева (Мочалова) Агрипина Елисеевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1886 ст.
Дата смертиС 1975 по 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886 ст.
Отец: Мочалов Елисей Иванович
Бракосочетание
18.05.1909 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1912 ст.
Дочь: Осипова Афанасия Иосифовна
Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1929
Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушаев Василий Иосифович
Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глушаев Иосиф Яковлевич
Смерть
С 1975 по 1985