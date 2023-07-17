Казанцева (Филонов) Валентина
Место рожденияд.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Филонов Степан
Мать: Филонова (Петухова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Казанцев Владимир
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно