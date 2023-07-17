Казанцева (Филонов) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Филонов) Валентина

Место рождения

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Филонов Степан

Мать: Филонова (Петухова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Казанцев Владимир

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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