Гончарова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1892

Дата смерти

18.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892

Отец: Гребенкин Алексей Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1912

Дочь: Смертина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.11.1920

Сын: Гончаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1923

Сын: Гончаров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Куршакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.01.1928

Дочь: Гончарова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.07.1930

Дочь: Земцова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич

Смерть
18.06.1967
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