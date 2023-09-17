Гончарова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1892
Дата смерти18.06.1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892
Отец: Гребенкин Алексей Акимович
Рождение ребёнка
14.12.1912
Дочь: Смертина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1920
Сын: Гончаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1923
Сын: Гончаров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Куршакова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.01.1928
Дочь: Гончарова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1930
Дочь: Земцова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Дмитриевич
Смерть
18.06.1967