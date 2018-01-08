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Гнеушев Евгений Николаевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

17.01.1945

Дата смерти

08.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Гражданство
С 17.01.1945
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 17.01.1945 по 08.01.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
19.06.1976

Жена: Гнеушева Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.12.1979

Сын: Гнеушев Станислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Гнеушева Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
После 1989

Жена: Гнеушева Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.01.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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