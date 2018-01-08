Гнеушев Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1945
Дата смерти08.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 17.01.1945
Место жительства
С 17.01.1945 по 08.01.2018
Бракосочетание
19.06.1976
Рождение ребёнка
18.12.1979
Сын: Гнеушев Станислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Гнеушева Татьяна Михайловна
Развод
После 1989
Смерть
08.01.2018