Строганова (Бутурлина) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.10.1708
Дата смерти15.06.1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Сын: Strogonov Petr Baron
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Сын: Барон Строганов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Дочь: Кн. Долгорукова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Дочь: Гр. Скавронская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Сын: Stroganov Pyotr Nikolayevich
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Дочь: Ржевская Софья Николаевна
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Сын: Stroganov Andrey Nikolayevich
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Сын: Барон Строганов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Сын: Барон Строганов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Дочь: Praskovia Nikolayevna
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич
Дочь: Tatyana Nikolayevna
Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич