Строганова (Бутурлина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Бутурлина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.10.1708

Дата смерти

15.06.1758

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1726

Муж: Строганов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Strogonov Andrej Baron

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Strogonov Petr Baron

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1730

Сын: Барон Строганов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1731

Дочь: Кн. Долгорукова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
16.12.1732

Дочь: Гр. Скавронская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Stroganov Pyotr Nikolayevich

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1737

Дочь: Ржевская Софья Николаевна

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Stroganov Andrey Nikolayevich

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.04.1738

Сын: Барон Строганов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1740

Сын: Барон Строганов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Praskovia Nikolayevna

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Tatyana Nikolayevna

Отец ребёнка: Строганов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.06.1758
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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