Рыбалко Михаил Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1937
Дата смерти30.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937
Отец: Рыбалко Кирей
Мать: Рыбалко Ганна
Рождение ребёнка
09.01.1963
Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна
Рождение ребёнка
26.02.1964
Дочь: Рыбалко Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна
Рождение ребёнка
14.06.1967
Дочь: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна
Рождение ребёнка
15.06.1969
Сын: Рыбалко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна
Рождение ребёнка
08.07.1975
Дочь: Коженевская-Рыбалко Елена Михайловна
Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.2015