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Рыбалко Михаил Киреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1937

Дата смерти

30.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937

Отец: Рыбалко Кирей

Мать: Рыбалко Ганна

Рождение ребёнка
09.01.1963

Сын: Рыбалко Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Рождение ребёнка
26.02.1964

Дочь: Рыбалко Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Рождение ребёнка
14.06.1967

Дочь: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Рождение ребёнка
15.06.1969

Сын: Рыбалко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Рождение ребёнка
08.07.1975

Дочь: Коженевская-Рыбалко Елена Михайловна

Мать ребёнка: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Смерть
30.06.2015
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