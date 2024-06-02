Лукичев Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Лукичев Андрей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1859
Жена: Лукичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лукичев Николай Александрович
Мать ребёнка: Лукичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Лукичев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Лукичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лукичева Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Лукичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лукичева Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Лукичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1878 ст.
Сын: Лукичев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Лукичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лукичев Аким (Иоаким) Александрович
Мать ребёнка: Лукичева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно