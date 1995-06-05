Румянцев Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1945
Дата смерти05.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1972
Дочь: Румянцева Елена Александровна
Мать ребёнка: Румянцева Антонина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1974
Сын: Румянцев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Румянцева Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1995