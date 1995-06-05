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Румянцев Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1945

Дата смерти

05.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1972

Дочь: Румянцева Елена Александровна

Мать ребёнка: Румянцева Антонина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1974

Сын: Румянцев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Румянцева Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Антонина Ивановна

Смерть
05.06.1995
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