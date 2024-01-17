Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ставинский Борис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ставинский Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ставинский Борис Михайлович

Смерть
1994
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