Таисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ставинский Борис Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ставинский Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994