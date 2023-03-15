Трухин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухин Александр
Мать ребёнка: Трухина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трухина ?
Рождение ребёнка
1932
Сын: Трухин Иван
Мать ребёнка: Трухина ?
Рождение ребёнка
09.03.1936
Дочь: Аксёнова (Трухина) Валентина
Мать ребёнка: Трухина ?
Рождение ребёнка
1940
Сын: Трухин Федор
Мать ребёнка: Трухина ?
Смерть
Неизвестно