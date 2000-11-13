Алдатов Гамид Магометович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлдатов Гамид Магометович

Алдатов Гамид Магометович

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.06.1915

Дата смерти

13.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1915

Отец: Алдатов Магомет Джамбулатович

Мать: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Россия
Рождение ребёнка
27.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алдатова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алдатова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Алдатов Анатолий Гамидович

Мать ребёнка: Алдатова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова Ольга Петровна

Смерть
13.11.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close