Алдатов Гамид Магометович
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.06.1915
Дата смерти13.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1915
Россия
Рождение ребёнка
27.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алдатова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
31.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алдатова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
08.02.1952
Сын: Алдатов Анатолий Гамидович
Мать ребёнка: Алдатова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова Ольга Петровна
Смерть
13.11.2000