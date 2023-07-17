Филонов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Филонов Александр
Мать: Филонова (Филонова) Липа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Филонова) Александра
Мать ребёнка: Филонова (Филонова) Домна