Филонов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Филонов Александр

Мать: Филонова (Филонова) Липа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филонова (Филонова) Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филонова (Филонова) Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филонова (Филонова) Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филонова (Филонова) Домна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Филонова) Александра

Мать ребёнка: Филонова (Филонова) Домна

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