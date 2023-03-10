Уваров Жена ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Жена ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Уваров Платон Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г.Москва
Смерть
Неизвестно
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