Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения03.04.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Дроздов Никифор Андреев
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.
Сын: Дроздов Георгий Никифоров
Отец ребёнка: Дроздов Никифор Андреев
Смерть
Неизвестно