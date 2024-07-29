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Устюжанин Никифор Иванович

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Устюжанин Иван

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Аверьян Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Устюжанин Федор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1800
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Устюжанин Аврам Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Устюжанин Карп Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

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