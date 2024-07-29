Устюжанин Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Устюжанин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанин Аверьян Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Устюжанин Федор Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1800
Рождение ребёнка
1808
Сын: Устюжанин Аврам Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Устюжанин Карп Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край