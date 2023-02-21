Псарёв Федор Данилович
Место рожденияРоссия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Псарёв Данила
Мать: не указана
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
15.08.1900
Мать ребёнка: Степанида
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
12.07.1908
Дочь: Псарёва Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Степанида
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Смерть
1941
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово