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Псарёв Федор Данилович

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Место рождения

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псарёв Данила

Мать: не указана

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
15.08.1900

Сын: Псарёв Сергей Федорович

Мать ребёнка: Степанида

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
12.07.1908

Дочь: Псарёва Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Степанида

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Петр Федорович

Мать ребёнка: Степанида

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарёва Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Степанида

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Смерть
1941
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
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