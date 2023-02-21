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Богомякова Ирина Борисовна
Богомякова Ирина Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1960
Пол
Женский
Отец
Богомяков Борис Васильевич
1935 г.р.
Мать
Богомякова (Сабадаш) Людмила Яковлевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1960
Отец:
Богомяков Борис Васильевич
Мать:
Богомякова Людмила Яковлевна
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