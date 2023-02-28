Жуган (Дмитриева) Светлана Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуган (Дмитриева) Светлана Маратовна

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Место рождения

Холмск, Холмский, Сахалинская область

Дата рождения

19.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1967

Отец: Лобачёв Марат Михайлович

Мать: Джелилова Валентина Дмитриевна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
15.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.10.1983

Дочь: Фадеева Наталья Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
31.01.1987

Муж: Фадеев Олег Львович

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Развод
01.03.1993

Муж: Фадеев Олег Львович

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Бракосочетание
12.11.1993

Муж: Жуган Юрий Николаевич

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
17.01.1995

Сын: Жуган Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Жуган Юрий Николаевич

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