Жуган (Дмитриева) Светлана Маратовна
Место рождения
Дата рождения19.04.1967
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1967
Рождение ребёнка
15.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.10.1983
Дочь: Фадеева Наталья Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
31.01.1987
Муж: Фадеев Олег Львович
Развод
01.03.1993
Муж: Фадеев Олег Львович
Бракосочетание
12.11.1993
Рождение ребёнка
17.01.1995
Отец ребёнка: Жуган Юрий Николаевич