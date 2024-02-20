Степанида Николаевна (Алексеевна) (2 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Ермилович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Лукинична
Отец ребёнка: Лука Ермилович
Рождение ребёнка
15.05.1854
Сын: Михаил Лукич
Отец ребёнка: Лука Ермилович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фёкла Лукинична
Отец ребёнка: Лука Ермилович
Смерть
Неизвестно