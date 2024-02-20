Степанида Николаевна (Алексеевна) (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Николаевна (Алексеевна) (2 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука Ермилович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Лукинична

Отец ребёнка: Лука Ермилович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.1854

Сын: Михаил Лукич

Отец ребёнка: Лука Ермилович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фёкла Лукинична

Отец ребёнка: Лука Ермилович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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