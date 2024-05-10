(Морозова) София Христофоровна
Место рождения
Дата рождения20.08.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1895 ст.
Крещение
Неизвестно
Церковь Иконы Божией Матери Оковецкая (Ржевская) на Поварской улице, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Смерть
Неизвестно