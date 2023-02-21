Трефилова (Мышкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Мышкина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1871 по 1872

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1871 по 1872

Отец: Мышкин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1890

Муж: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.02.1891

Сын: Трефилов Алексей

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Трефилов Стефан

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.06.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.08.1898

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.02.1901

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.09.1903

Сын: Трефилов Федор

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
31.03.1909

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
31.03.1909

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.10.1912

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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