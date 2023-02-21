Трефилова (Мышкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1871 по 1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1871 по 1872
Отец: Мышкин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1890
Муж: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.02.1891
Сын: Трефилов Алексей
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.10.1893
Сын: Трефилов Стефан
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.06.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.08.1898
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.02.1901
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.09.1903
Сын: Трефилов Федор
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
31.03.1909
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
31.03.1909
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.10.1912
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия