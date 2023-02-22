Спиридонова (Пашинова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти27.06.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Пашинов Алексей
Мать: Пашинова Лампея
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
06.01.1930
Смерть
27.06.1935