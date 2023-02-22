Спиридонова (Пашинова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Пашинова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

27.06.1935

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пашинов Алексей

Мать: Пашинова Лампея

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Михайлович

Смерть
27.06.1935
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