Ирина Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Мануиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Прокопий Самойлович

Отец ребёнка: Самуил Яковлевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Степанида Самойловна

Отец ребёнка: Самуил Яковлевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Степанида Самойловна

Отец ребёнка: Самуил Яковлевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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