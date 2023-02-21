Ирина Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Прокопий Самойлович
Отец ребёнка: Самуил Яковлевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Степанида Самойловна
Отец ребёнка: Самуил Яковлевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Степанида Самойловна
Отец ребёнка: Самуил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самуил Яковлевич
Смерть
Неизвестно